Украинские радикалы планировали выжечь Авдеевку дотла по методу гитлеровцев

«Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наtмников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику “выжженной земли”, применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица земли. Об этом свидетельствует один из таких радиоперехватов», — сообщил генерал.