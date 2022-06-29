Украинские радикалы планировали выжечь Авдеевку дотла по методу гитлеровцев

Украинские радикалы решили прибегнуть к методам гитлеровцев. Нацисты запланировали сжечь село Авдеевка вместе с мирными жителями, а после возложить вину за это бесчеловечное преступление на ВС России. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
Генерал-полковник уточнил, что у него есть доказательства, подтверждающие планы радикалов. Речь идет о радиопереговорах между националистами и иностранными наемниками.
«Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наtмников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику “выжженной земли”, применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица земли. Об этом свидетельствует один из таких радиоперехватов», — сообщил генерал.
Он добавил, что нацистам также был отдан приказ делать что угодно, но не выпускать мирных жителей из села, пишет RT.