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Украинские радикалы планировали выжечь Авдеевку дотла по методу гитлеровцев

Украинские радикалы планировали выжечь Авдеевку дотла по методу гитлеровцев
Федеральное агентство новостей

Украинские радикалы решили прибегнуть к методам гитлеровцев. Нацисты запланировали сжечь село Авдеевка вместе с мирными жителями, а после возложить вину за это бесчеловечное преступление на ВС России. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник уточнил, что у него есть доказательства, подтверждающие планы радикалов. Речь идет о радиопереговорах между националистами и иностранными наемниками.

«Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наtмников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику “выжженной земли”, применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица земли. Об этом свидетельствует один из таких радиоперехватов», — сообщил генерал.    

Он добавил, что нацистам также был отдан приказ делать что угодно, но не выпускать мирных жителей из села, пишет RT.

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