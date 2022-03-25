Украинские радикалы изобразили в книгах жителей Донбасса в виде зомби

В библиотеках и домах культуры, расположенных на

освобожденных территориях, обнаружили много материалов. В них восхваляли националистов и уничижали жителей ЛДНР. В частности, были детские книги, где главными героями стали

члены радикального движения «Правый сектор» (запрещен в России).