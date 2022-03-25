Украинские радикалы изобразили в книгах жителей Донбасса в виде зомби

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Авторы книг и брошюр, которые украинские радикалы
распространяли на востоке страны, изображали жителей Донбасса как нелюдей и зомби. Об
этом рассказал советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян
Гагин.

В библиотеках и домах культуры, расположенных на
освобожденных территориях, обнаружили много материалов. В них восхваляли националистов и уничижали жителей ЛДНР. В частности, были детские книги, где главными героями стали
члены радикального движения «Правый сектор» (запрещен в России).

«Все издания достаточно качественные, потрачены немалые
деньги. Здесь дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди», —
пояснил Гагин в беседе с РИА Новости.

Он указал, что книги были сделаны в виде комиксов. В таком формате, как предполагается, навязываемую информацию можно воспринимать легко. 

Тема расчеловечивания жителей Донбасса появляется на Украине
не впервые. Например, в прошлом году президент страны Владимир Зеленский,
говоря о санкциях СНБО в отношении некоторых граждан, назвал их «особи».

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