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Авторы книг и брошюр, которые украинские радикалы
распространяли на востоке страны, изображали жителей Донбасса как нелюдей и зомби. Об
этом рассказал советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян
Гагин.
В библиотеках и домах культуры, расположенных на
освобожденных территориях, обнаружили много материалов. В них восхваляли националистов и уничижали жителей ЛДНР. В частности, были детские книги, где главными героями стали
члены радикального движения «Правый сектор» (запрещен в России).
«Все издания достаточно качественные, потрачены немалые
деньги. Здесь дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди», —
пояснил Гагин в беседе с РИА Новости.
Он указал, что книги были сделаны в виде комиксов. В таком формате, как предполагается, навязываемую информацию можно воспринимать легко.
Тема расчеловечивания жителей Донбасса появляется на Украине
не впервые. Например, в прошлом году президент страны Владимир Зеленский,
говоря о санкциях СНБО в отношении некоторых граждан, назвал их «особи».