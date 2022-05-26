Украинские предприятия начали менять традиционные названия продуктов на антироссийские

Традиционные названия продуктов начали заменять на украинские в рамках кампании по «украинизации». Под нее попали сыр, хлеб, колбаса, а также пиво, сообщают украинские СМИ.
Украинские предприятия изменяют названия продуктов, так или иначе связанные с Россией или Белоруссией. Отмечается, что одно из предприятий, расположенных в Сумской области Украины, приняло решение прекратить выпуск сыра «Российский». Вместо него будет выпускаться аналогичный сыр под названием «Антироссийский». Кроме того, изменению подверглось название хлеба «Белорусский», который переименовали в «Атаманский». Под «украинизацию» попали не только продукты питания, но и алкогольные напитки. Так, ровенская пивоварня переименовала пиво «Жигулевское» в «Венское», сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля в ходе своего телевизионного обращения. Она направлена на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик от украинской агрессии. Глава государства назвал проведение спецоперации вынужденной мерой.