Украинские правозащитники осудили Зеленского за тоталитарную практику лишения гражданства

Правозащитные организации Украины выступили с осуждением в адрес президента страны Владимира Зеленского за то, что он лишает гражданства неугодных оппонентов. Об этом информирует «Страна.ua».
Правозащитники в опубликованном заявлении обвинили политика в том, что он применяет тоталитарную практику СССР, лишая украинского гражданства своих политических конкурентов.
«Харьковская правозащитная группа и другие правозащитные организации Украины осуждают Владимира Зеленского за практику лишения гражданства страны», — информирует «Страна.ua».
Члены организаций напомнили, что согласно Основному закону страны, принудительно изымать украинские паспорта запрещено.
Ранее сообщалось, что Киев аннулировал украинский паспорт олигарха Игоря Коломойского. Такая информация появилась на сайте миграционной службы страны.