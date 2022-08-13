Новости04

Украинские правозащитники осудили Зеленского за тоталитарную практику лишения гражданства

Украинские правозащитники осудили Зеленского за тоталитарную практику лишения гражданства
globallookpress/Volodymyr Zelensky

Правозащитные организации Украины выступили с осуждением в адрес президента страны Владимира Зеленского за то, что он лишает гражданства неугодных оппонентов. Об этом информирует «Страна.ua».

Правозащитники в опубликованном заявлении обвинили политика в том, что он применяет тоталитарную практику СССР, лишая украинского гражданства своих политических конкурентов.

«Харьковская правозащитная группа и другие правозащитные организации Украины осуждают Владимира Зеленского за практику лишения гражданства страны», — информирует «Страна.ua».

Члены организаций напомнили, что согласно Основному закону страны, принудительно изымать украинские паспорта запрещено.

Ранее сообщалось, что Киев аннулировал украинский паспорт олигарха Игоря Коломойского. Такая информация появилась на сайте миграционной службы страны.

Зеленский Киев Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.