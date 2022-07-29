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Украинские правоохранители заинтересовались одесситом после фразы «Путин — наш президент»

Украинские правоохранители заинтересовались одесситом после фразы «Путин — наш президент»
kremlin.ru / Администрация президента России

Соседи «сдали» жителя Одессы правоохранительным органам Украины и обвинили в пророссийских взглядах и коллаборационизме за слова «Путин — наш президент!». Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По имеющейся информации, между одесситом и его соседями на улице разгорелся политический спор. В ходе него, по словам заявления, обвиняемый «стремился подорвать национальные интересы Украины», заявив, что Одесса является частью России. Теперь он находится в розыске.

Ранее сообщалось, что русские военные выявили группу украинских диверсантов в Херсоне. Информацию о военных объектах они продавали СБУ, пишет «Царьград».

одесса Путин Россия Украина
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