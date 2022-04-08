Украинские пограничники ловят и отправляют в военкоматы бегущих из страны мужчин

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Украинские пограничники отлавливают, избивают и отправляют в
военкоматы пытающихся покинуть страну мужчины призывного возраста, сообщает со
ссылкой на беженца Михаила Telegram-канал
Donbass Krieg.
Мужчина попытался с семьей пересечь границу с Молдавией в пункте
пропуска «Староказачье». Но 36-летний Михаил был военнообязанным, поэтому пограничники,
угрожая расстрелом, заставляли его вступить в ряды территориальной обороны.
В ходе перепалки пограничники заявили, что получили приказ стрелять
по нарушителям границы. Госпогранслужба Украины, по словам Михаила, создала мобильные
группы, потрулирующие местность в поисках мужчин призывного возраста. После
обнаружения их избивают и отправляют в военкоматы.
Ранее беженка Оксана заявила, что украинцы не нужны в Чехии,
сообщает URA.RU. По словам женщины, от беженцев требуют
знания чешского языка и не принимают на работу даже уборщицей, пока они не
найдут жилье.