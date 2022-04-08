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    Украинские пограничники ловят и отправляют в военкоматы бегущих из страны мужчин

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Global look press/Serhii Hudakukrinform

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    Global look press/Serhii Hudakukrinform

    Украинские пограничники отлавливают, избивают и отправляют в
    военкоматы пытающихся покинуть страну мужчины призывного возраста, сообщает со
    ссылкой на беженца Михаила Telegram-канал
    Donbass Krieg.

    Мужчина попытался с семьей пересечь границу с Молдавией в пункте
    пропуска «Староказачье». Но 36-летний Михаил был военнообязанным, поэтому пограничники,
    угрожая расстрелом, заставляли его вступить в ряды территориальной обороны.

    В ходе перепалки пограничники заявили, что получили приказ стрелять
    по нарушителям границы. Госпогранслужба Украины, по словам Михаила, создала мобильные
    группы, потрулирующие местность в поисках мужчин призывного возраста. После
    обнаружения их избивают и отправляют в военкоматы.

    Ранее беженка Оксана заявила, что украинцы не нужны в Чехии,
    сообщает URA.RU. По словам женщины, от беженцев требуют
    знания чешского языка и не принимают на работу даже уборщицей, пока они не
    найдут жилье.

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