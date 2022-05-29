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Украинские неонацисты оборудовали огневые точки в жилых зданиях Карловки

Украинские неонацисты оборудовали огневые точки в жилых зданиях Карловки
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Неонацисты разместили вооружение в жилых многоквартирных домах на территории Карловки. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Огневые позиции оборудованы на верхних и нижних этажах многоквартирных домов. Как сообщает Минобороны, силовики не позволяют мирным гражданам эвакуироваться в безопасные районы.

«В Карловке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов», — отметил Мизинцев.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации Украины. Ее основной целью является защита мирного населения от преступлений со стороны киевского режима.

Минобороны огневые точки Украина
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