Россия продолжает спецоперацию по денацификации Украины. Ее основной целью является защита мирного населения от преступлений со стороны киевского режима.

«В Карловке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов», — отметил Мизинцев.

Огневые позиции оборудованы на верхних и нижних этажах многоквартирных домов. Как сообщает Минобороны, силовики не позволяют мирным гражданам эвакуироваться в безопасные районы.

Неонацисты разместили вооружение в жилых многоквартирных домах на территории Карловки. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.