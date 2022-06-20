Украинские нацисты нанесли удар по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

Буровые платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму подверглись удару со стороны украинских националистов. В результате пострадали три человека, передает глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По данным сообщения, после атаки были спасены пять человек, трое из которых получили ранения. В настоящий момент продолжаются поиски остальных.
Аксенов также отметил, что Минобороны РФ обеспечивает спасательную операцию патрульными судами и авиацией. Иные подробности произошедшего пока не раскрываются.