Украинские националисты захватили офис ООН в Краматорске

Украинские националисты заняли в Краматорске здание, где располагался офис Организации Объединенных Наций, сообщили в штабе обороны ДНР.
Сообщение о захвате офиса гуманитарной организации поступило от представителей республики в воскресенье, 5 июня. Помимо офиса, у представителей ООН отняли три служебных автомобиля.
«ВСУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото- и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — рассказали в штабе.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя потребовал от организации объяснений, по какой причине украинские военные во время боевых действий в Харьковской области и Мариуполе пользовались автомобилями с дипломатическими номерами.