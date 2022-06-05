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Украинские националисты захватили офис ООН в Краматорске

Украинские националисты захватили офис ООН в Краматорске
Минобороны Украины

Украинские националисты заняли в Краматорске здание, где располагался офис Организации Объединенных Наций, сообщили в штабе обороны ДНР.

Сообщение о захвате офиса гуманитарной организации поступило от представителей республики в воскресенье, 5 июня. Помимо офиса, у представителей ООН отняли три служебных автомобиля.

«ВСУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото- и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — рассказали в штабе.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя потребовал от организации объяснений, по какой причине украинские военные во время боевых действий в Харьковской области и Мариуполе пользовались автомобилями с дипломатическими номерами.

ВСУ ООН Украина
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RusNewsToday24
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