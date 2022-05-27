Украинские националисты в крови устроили потасовку в тюменском «Макдоналдс»

Инцидент произошел вечером 26 мая. По словам одного из свидетелей происшествия, мужчины вели себя крайне агрессивно, не только выкрикивая украинские националистические лозунги, но и провоцируя других посетителей заведения на драку. Более того, подчеркнул очевидец, сами бузотеры заявили, что запачканы кровью из-за драки, которую устроили ранее с людьми, кричавшими «Слава России!».