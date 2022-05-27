Украинские националисты в крови устроили потасовку в тюменском «Макдоналдс»

Двое украинских националистов, испачканных в крови, ворвались в тюменский «Макдоналдс», где едва не устроили драку, передает Lenta.ru.
Инцидент произошел вечером 26 мая. По словам одного из свидетелей происшествия, мужчины вели себя крайне агрессивно, не только выкрикивая украинские националистические лозунги, но и провоцируя других посетителей заведения на драку. Более того, подчеркнул очевидец, сами бузотеры заявили, что запачканы кровью из-за драки, которую устроили ранее с людьми, кричавшими «Слава России!».
После того, как один из посетителей ресторана попросил мужчин успокоиться, один из них вплотную приблизился к нему, показал свастику на груди и заявил об убийствах русских.
«Мы мирных жителей не трогали, мы убивали только русских», — сказал националист, вспоминает свидетель тех событий.
Драки или иных последствий удалось избежать, поскольку одна из посетительниц заведения вызвала полицию. После этого националисты скрылись.