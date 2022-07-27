Украинские националисты силой удерживают пациентов в подвале детской больницы в Сумах

Участники украинских националистических группировок заняли здание детской больницы в городе Сумы. При этом пациентов медучреждения боевики удерживают насильно в подвале, сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Речь идет детской городской клинической больнице, находящейся на улице Троицкой. По словам Мизинцева, украинские националисты организовали на ее территории склады с вооружением и боеприпасами. Помимо этого, боевики взяли под контроль больницу в Харькове, пишет RT.
«В Харькове на территории городской клинической больницы №7 (Салтовское шоссе) дислоцируются подразделения украинского националистического батальона “Кракен”, при этом всех больных независимо от их состояния здоровья цинично выгнали из лечебного учреждения», — заявил генерал-полковник.
Националисты также разместили свою бронетехнику во дворе психиатрической больницы в Виннице. Вместе с этим боевики заняли территорию центральной районной больницы в Николаевке в ДНР.