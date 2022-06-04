Украинские националисты прицельным огнем повредили памятник Герою Советского Союза в Мариуполе

Как отметил репортер, бюст советскому герою установлен на улице Нахимова в районе порта. Памятник обстреляли, когда эта часть города находилась под контролем националистов. Бюст контр-адмирала усыпан боевыми наградами. Между ними виднеются два входных отверстия от пуль.