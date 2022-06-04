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Украинские националисты прицельным огнем повредили памятник Герою Советского Союза в Мариуполе

Украинские националисты прицельным огнем повредили памятник Герою Советского Союза в Мариуполе
James Sprankle/dpa/Global look press

Украинские националисты повредили памятник Герою Советского Союзу контр-адмиралу Николаю Лунину в Мариуполе, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Как отметил репортер, бюст советскому герою установлен на улице Нахимова в районе порта. Памятник обстреляли, когда эта часть города находилась под контролем националистов. Бюст контр-адмирала усыпан боевыми наградами. Между ними виднеются два входных отверстия от пуль.

Судя по тому, что никаких других повреждений монумента не наблюдаются, можно предположить: националисты вели прицельный огонь, пытаясь осквернить памятник, попав в одну из наградных звезд.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты при отступлении подожгли деревянный скит Святогорской лавры, расположенной на берегу реки Северский Донец. После этого они спешно направились в район позиций, контролируемых ВСУ.

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