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Украинские националисты обстреляли волонтеров в ДНР, три человека погибли

Украинские националисты обстреляли волонтеров в ДНР, три человека погибли
globallookpress/imago stock&people

Украинские вооруженные формирования обстреляли Шахтерский район ДНР, гда находились волонтеры. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, несколько человек погибли.

По предварительным данным, в результате атаки Украины погибли три человека, еще 11 получили ранения различной степени тяжести

«Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтерский район, где активисты “Молодой Республики” находились с волонтерской миссией. В результате получили ранения 11 человек, 3 погибли. По 4 людям ведутся поисковые работы», — уточнил глава республики.

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RusNewsToday24
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