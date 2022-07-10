Украинские националисты обстреляли волонтеров в ДНР, три человека погибли

«Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтерский район, где активисты “Молодой Республики” находились с волонтерской миссией. В результате получили ранения 11 человек, 3 погибли. По 4 людям ведутся поисковые работы», — уточнил глава республики.

По предварительным данным, в результате атаки Украины погибли три человека, еще 11 получили ранения различной степени тяжести

Украинские вооруженные формирования обстреляли Шахтерский район ДНР, гда находились волонтеры. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, несколько человек погибли.