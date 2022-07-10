Украинские националисты обстреляли волонтеров в ДНР, три человека погибли

Украинские вооруженные формирования обстреляли Шахтерский район ДНР, гда находились волонтеры. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, несколько человек погибли.
По предварительным данным, в результате атаки Украины погибли три человека, еще 11 получили ранения различной степени тяжести
«Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтерский район, где активисты “Молодой Республики” находились с волонтерской миссией. В результате получили ранения 11 человек, 3 погибли. По 4 людям ведутся поисковые работы», — уточнил глава республики.