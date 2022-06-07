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Украинские националисты не давали монахам и теробороне ДНР потушить скит в Святогорске

Украинские националисты не давали монахам и теробороне ДНР потушить скит в Святогорске
prt scr youtube.com/СИСТЕМА.ИНФО

Украинские националисты при отступлении из Святогорска подожгли скит Всех Святых Земли Русской, а после этого препятствовали ликвидации огня, заявили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, участники нацбатов открывали огонь на устрашение, чтобы территориальная оборона ДНР не могла потушить горящий скит.

«Потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны», — говорится в сообщении.

Ранее в Ura.ru писали, что ВС РФ освободили Святогорскую Лавру. Территория монастыря является стратегически важным плацдармом для освобождения Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении.

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