Богоявленский Предтеченский женский монастырь был обстрелян бойцами украинских националистических формирований в ходе боевых действий за Лисичанск, пишут СМИ.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, националисты несколько раз стремились уничтожить культовое сооружение по причине того, что оно находится в лоне РПЦ и подчиняется Московскому патриархату. В результате обстрела они повредили святой источник и ранили настоятельницу.
Ранее сообщалось, что союзные силы России и ЛНР полностью освободили Лисичанск от украинских войск. Таким образом завершилось освобождение территории республики, о чем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.