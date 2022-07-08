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Украинские националисты накрыли огнем женский монастырь во время боев за Лисичанск

Украинские националисты накрыли огнем женский монастырь во время боев за Лисичанск
Федеральное агентство новостей

Богоявленский Предтеченский женский монастырь был обстрелян бойцами украинских националистических формирований в ходе боевых действий за Лисичанск, пишут СМИ.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, националисты несколько раз стремились уничтожить культовое сооружение по причине того, что оно находится в лоне РПЦ и подчиняется Московскому патриархату. В результате обстрела они повредили святой источник и ранили настоятельницу.

Ранее сообщалось, что союзные силы России и ЛНР полностью освободили Лисичанск от украинских войск. Таким образом завершилось освобождение территории республики, о чем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

лисичанск ЛНР монастырь Украина
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