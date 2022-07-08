Украинские националисты накрыли огнем женский монастырь во время боев за Лисичанск

Как сообщает корреспондент РИА Новости, националисты несколько раз стремились уничтожить культовое сооружение по причине того, что оно находится в лоне РПЦ и подчиняется Московскому патриархату. В результате обстрела они повредили святой источник и ранили настоятельницу.