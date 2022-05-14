Украинские националисты пытались отравить почву в Рубежном кислотой с химзавода «Заря»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Бойцы украинских националистических формирований, удерживавшие химзавод «Заря» в городе Рубежное, слили в почву кислоту, хранившуюся на территории предприятия.
Как сообщают «Известия», на заводе находилось несколько цистерн с кислотой. Националисты сознательно опустошили их, что может привести к отравлению грунтовых вод.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что защитники республики совместно с российскими войсками выбили националистов с территории завода, который был последним оплотом сопротивления противника в Рубежном.
загрузка...