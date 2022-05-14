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    Украинские националисты пытались отравить почву в Рубежном кислотой с химзавода «Заря»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские националисты пытались отравить почву в Рубежном кислотой с химзавода «Заря»

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    wikipedia.org/Sxua/CC BY-SA 3.0

    Бойцы украинских националистических формирований, удерживавшие химзавод «Заря» в городе Рубежное, слили в почву кислоту, хранившуюся на территории предприятия.

    Как сообщают «Известия», на заводе находилось несколько цистерн с кислотой. Националисты сознательно опустошили их, что может привести к отравлению грунтовых вод.

    Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что защитники республики совместно с российскими войсками выбили националистов с территории завода, который был последним оплотом сопротивления противника в Рубежном.

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