Украинские националисты при отступлении из Мариуполя заминировали жилой квартал

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Минными растяжками перекрыты большая часть дорог и
пешеходных зон в одном из жилых кварталов Мариуполя. Украинские националисты
при отступлении из города заминировали практически все подходы к домам. Об этом
рассказал военкор Семен Еремин.
На опубликованном видео он пояснил, что при передвижении по городу любое неосторожное действие может
стать причиной трагедии.
«Здесь территория густо
заминирована, поэтому нужно ходить аккуратненько, вслед в след за опытными
людьми», – уточнил военкор, показывая на российских военных.
Также Еремин показал российскую технику, движущуюся в
направлении огневых позиций украинских националистов, чтобы уничтожить их. Корреспондент выразил уверенность, что места
сосредоточения противника будут обязательно подавлены.