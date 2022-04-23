Украинские националисты потеряли еще 56 бойцов в ходе столкновений с силами НМ ДНР

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Украинские вооруженные националистические формирования
понесли потери в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции ДНР,
сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
Согласно обнародованным данным, за сутки силы НМ ДНР уничтожили
56 украинских националистов.
«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 56 украинских
националистов, один танк, две БМП и два бронетранспортера», — говорится в
сообщении.
Кроме того, военные захватили вражеские боевую машину пехоты,
реактивную систему залпового огня «Град» и грузовик.
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