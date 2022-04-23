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    Украинские националисты потеряли еще 56 бойцов в ходе столкновений с силами НМ ДНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские националисты потеряли еще 56 бойцов в ходе столкновений с силами НМ ДНР

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    pixabay.com

    Украинские вооруженные националистические формирования
    понесли потери в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции ДНР,
    сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

    Согласно обнародованным данным, за сутки силы НМ ДНР уничтожили
    56 украинских националистов.

    «За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 56 украинских
    националистов, один танк, две БМП и два бронетранспортера», — говорится в
    сообщении.

    Кроме того, военные захватили вражеские боевую машину пехоты,
    реактивную систему залпового огня «Град» и грузовик.

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