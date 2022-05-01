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    Украинские националисты могут удерживать более 500 мирных жителей на территории «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские националисты могут удерживать более 500 мирных жителей на территории «Азовстали»

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    Global look press.Komsomolskaya Pravda

    Более 500 гражданских лиц могут находиться на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает телеканал «Россия-24»..

    По данным журналистов, украинские националисты насильно удерживают в укрепленных районах предприятия мирных жителей, используя население как живой щит.

    «Там, как сегодня мы узнали, более 500 человек гражданского населения. Во всяком случае, это говорят люди», — заявил военный корреспондент телеканала.

    Ранее Министерство обороны России сообщило, что с территории «Азовстали» были эвакуированы 80 мирных жителей, включая женщин и детей. Все освобожденные были направленны в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им оказали всю необходимую помощь.

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