Украинские националисты могут удерживать более 500 мирных жителей на территории «Азовстали»

Ранее Министерство обороны России сообщило, что с территории «Азовстали» были эвакуированы 80 мирных жителей, включая женщин и детей. Все освобожденные были направленны в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им оказали всю необходимую помощь.