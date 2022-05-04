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    Украинские флаги исчезли с общественного транспорта в Варшаве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские флаги исчезли с общественного транспорта в Варшаве

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    pixabay.com

    Украинские флаги исчезли с общественного транспорта в Варшаве, сообщают очевидцы.

    Желто-голубые флаги в последние недели в Польше можно было встретить повсюду. Например, они развевались на общественном транспорте в столице страны — Варшаве. Однако, как отмечают очевидцы, их стали снимать.

    «С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины», — подтверждают наблюдения в пресс-службе мэрии Варшавы.

    Причины этого решения не разглашаются, однако юристы предполагают, что это связано с законом о том, что флаг иностранного государства должен демонстрироваться только наравне с флагом Польши.

    Ранее польские власти предоставили украинским военным 232 танка Т-72М1, реактивные системы залпового огня и другое вооружение, передает телеканал «360».

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