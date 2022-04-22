Украинские диверсанты готовили взрыв в пяти метрах от проезжающей российской техники

Украинские

диверсанты, которые намеревались взорвать российскую технику с гуманитарной

помощью, рассказали детали планируемого преступления. По словам одного из

задержанных, взрыв готовился на расстоянии пяти метров от проезжающих машин. Заряд находился

в переднем бампере начиненной взрывчаткой автомобиля.