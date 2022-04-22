Украинские диверсанты готовили взрыв в пяти метрах от проезжающей российской техники

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Украинские
диверсанты, которые намеревались взорвать российскую технику с гуманитарной
помощью, рассказали детали планируемого преступления. По словам одного из
задержанных, взрыв готовился на расстоянии пяти метров от проезжающих машин. Заряд находился
в переднем бампере начиненной взрывчаткой автомобиля.
Напомним, злоумышленники действовали по заданию СБУ. Предотвратить теракт смогли сотрудник ФСБ РФ.
Россия продолжает на Украине проведение спецоперации, направленной на
демилитаризацию страны. Минобороны РФ установило ранее, что Киев собирался
напасть на Донбасс. Доказательства были представлены на военном брифинге.
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