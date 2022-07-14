Украинские боевики заняли школы Краматорска для обстрела позиций России и ДНР

Боевики в Краматорске обстреливают позиции российских войск и сил Донецкой Народной Республики (ДНР), провоцируя их на ответный огонь. Для этого украинские солдаты выбирают ночное время, заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Краматорске Донецкой Народной Республики с территории школы № 3 (ул. Нади Курченко) в ночное время неонацисты обстреливают из артиллерийских орудий позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики», — отметил Мизинцев.
Вместе с этим боевики используют мирных граждан в качестве «живого щита». Они под предлогом безопасности удерживают в подвале местных жителей, добавил Мизинцев.
Ранее украинские боевики обстреляли автостанцию в центре Донецка. Эксклюзивные кадры с места происшествия опубликовал «Царьград».