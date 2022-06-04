Украинские боевики выпустили 40 ракет по Ворошиловскому району Донецка

Другие подробности произошедшего не приводятся. Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

«21:05 — н.п. Тоненькое — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 “Град”», — говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел производился со стороны населенного пункта Тоненькое в 21:05 субботы. Украинские боевики использовали для атаки реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Ворошиловский район Донецка вечером 4 июня подвергся мощному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По территории города выпущено около 40 ракет.