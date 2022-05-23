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Украинские боевики сожгли улики перед выходом с территории «Азовстали»

Украинские боевики сожгли улики перед выходом с территории «Азовстали»
Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Украинские боевики уничтожали оружие, смартфоны и компьютеры перед выходом с территории мариупольского завода «Азовсталь». Все это сжигалось перед тоннелем, который ведет в подземелье предприятия.

Сейчас на этом месте находится кострище. В нем лежат карты памяти, жесткие диски и другие улики, которые могли свидетельствовать о зверствах украинских радикалов. Там же можно найти сгоревшие пулеметы и пистолеты. Соответствующее видео публикует телеканал РЕН ТВ.

В настоящее время Мариуполь и «Азовсталь» полностью освобождены от боевиков. Территория города и предприятия находятся под контролем российских военнослужащих, передает телеканал «360».

азовсталь ВСУ Мариуполь
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RusNewsToday24
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