Тяжелое вооружение и бронетехника украинских войск обнаружены во дворе жилого дома на территории Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Внутри дома находятся мирные жители, которым запрещено покидать квартиры. Это делается якобы для «обеспечения безопасности».
«В Авдеевке Донецкой Народной Республики, во внутреннем дворе многоэтажного жилого дома (проспект Центральный), размещены боевики украинских националистических формирований, тяжелое вооружение и бронетехника», — заявил Мизинцев в ходе брифинга.
Аналогичная ситуация наблюдается в Северске на улице Заречная и Тихая. Украинские боевики обосновали там свои точки и всячески издеваются над мирными жителями, в том числе стариками и детьми.
Недавно Минобороны России предупредило о новой кровавой провокации неонацистов Украины в Одессе, передает телеканал «Царьград». Они оборудовали позиции с ПЗРК на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста.