Украинские боевики развернули огневые точки в больницах Харькова и Одессы

Украинские боевики используют врачей и пациентов больниц Харькова и Одессы в качестве «живого щита». Об этом заявил глава Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Огневые точки боевиков обнаружены на верхних этажах здания больницы на улице Игоря Муратова в Харькове. В подвальных помещениях они устроили склад боеприпасов. Аналогичная ситуация наблюдается в здании одесской больницы №9.
«В Харькове в здании больницы (улица Игоря Муратова) на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале – склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях. В Одессе в здании больницы №9 (улица Пастера) националисты оборудовали опорный пункт, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия», — уточнил Мизинцев.
Вместе с этим боевики продолжают занимать детскую больницу в Краматорске и городскую больницу в Часов Яре Донецкой Народной Республики (ДНР). Подходы к зданиям учреждений заминированы, а в подвалах насильно удерживаются врачи и пациенты, среди которых есть дети.