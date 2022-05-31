Украинские боевики развернули огневые точки в больницах Харькова и Одессы

«В Харькове в здании больницы (улица Игоря Муратова) на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале – склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях. В Одессе в здании больницы №9 (улица Пастера) националисты оборудовали опорный пункт, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия», — уточнил Мизинцев.