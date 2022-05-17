Украинские боевики развернули артиллерию на территории кожвендиспансера в ЛНР

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили артиллерию и реактивную систему залпового огня вблизи кожвендиспансера, расположенного в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Речь идет о кожвендиспансере на улице Ломоносова в Северодонецке. Сейчас там расположены огневые позиции украинских боевиков, их артиллерия, РСЗО и склад боеприпасов, заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Северодонецке Луганской Народной Республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.
Во время прибытия боевиков на территории кожвендиспансера находились медицинский персонал и пациенты. Все они под угрозой расправы были вынуждены покинуть больницу.