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    Украинские боевики развернули артиллерию на территории кожвендиспансера в ЛНР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские боевики развернули артиллерию на территории кожвендиспансера в ЛНР

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    globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили артиллерию и реактивную систему залпового огня вблизи кожвендиспансера, расположенного в Луганской Народной Республике (ЛНР).

    Речь идет о кожвендиспансере на улице Ломоносова в Северодонецке. Сейчас там расположены огневые позиции украинских боевиков, их артиллерия, РСЗО и склад боеприпасов, заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «В Северодонецке Луганской Народной Республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

    Во время прибытия боевиков на территории кожвендиспансера находились медицинский персонал и пациенты. Все они под угрозой расправы были вынуждены покинуть больницу.

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