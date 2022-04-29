Украинские боевики развернули артиллерию в монастыре Святогорска

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Украинские боевики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для размещения тяжелого вооружения. На этот раз их выбор пал на монастырь в городе Святогорске Донецкой Народной Республики (ДНР).
Сейчас на территории монастыря расположены артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня (РСЗО). В храме насчитывается свыше 100 гражданских лиц, среди которых священники, послушники и беженцы, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Святогорске Донецкой Народной Республики боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры. В обители находятся более 100 гражданских лиц (священнослужители, послушники, беженцы)», — уточнил он.
Еще несколько огневых точек ВСУ находятся в многоквартирных домах на улицах Героев Украины и Королева в Краматорске. Из-за этого жильцы не могут покинуть свои квартиры.