Огневые точки украинских националистов выявлены на территории школ Одессы. На прилегающих территориях они разместили тяжелое вооружение, включая артиллерию и РСЗО.
Речь идет о школе №14, которая расположена на улице Крымской, а также о школе №71 по улице Паустовского, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Одессе в зданиях школ №14 (ул. Крымская, д. 56А) и 71 (ул. Паустовского, д. 17А) созданы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО», — говорится в сообщении.
Вместе с этим боевики заняли школу №1 и общежитие профессионально-технического училища №39 в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). На территории учреждений насильно удерживаются жители близлежащих домов.
Огневые позиции и склады боеприпасов украинских радикалов также расположены в многоквартирных домах на территории Горского Луганской Народной Республики (ЛНР). Для своих нужд боевики выбрали нижние и верхние этажи домов.