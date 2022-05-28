Украинские боевики размещали тяжелую технику на территории школы в Мариуполе

Боевая техника размещалась во дворе школы №65 в Мариуполе. На земле до сих пор можно увидеть следы от танков и поваленный забор.
Сейчас Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни. Ежедневно почти 800 детей приходят на уроки. Однако еще недавно там находилась тяжелая техника украинских боевиков.
«Я их (боевиков) не видела, но видела форму окровавленную, следы по всей школе. На втором и третьем этаже консервы были, видно, что они там не один день были», — цитирует телеканал РЕН ТВ заместителя директора школы.
В настоящее время вся территория Мариуполя освобождена от украинских радикалов. Город находится под полным контролем российских войск.