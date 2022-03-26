Украинские боевики продолжают попытки покинуть Мариуполь в гражданском

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка

из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как

живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По

ее словам, члены батальона «Азов» (против представителей формирования в России

возбуждены уголовные дела) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям

города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в

нечеловеческих условиях.