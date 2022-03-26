Украинские боевики продолжают попытки покинуть Мариуполь в гражданском

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Ежедневно десятки украинских националистов пытаются покинуть
Мариуполь под видом гражданских лиц. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Военные украинской армии покидают Мариуполь даже по
направлению к России, отметил Пушилин. По его словам, они намерены спастись
любой ценой. Об этом глава ДНР рассказал в эфире «Соловьев Live».
«Ежедневно несколько десятков (украинских военных) мы
выявляем в попытках их выйти вместе с гражданскими – в женской одежде, в
гражданской одежде. Разные есть, и курьезные случаи» — сказал Пушилин.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как
живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По
ее словам, члены батальона «Азов» (против представителей формирования в России
возбуждены уголовные дела) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям
города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в
нечеловеческих условиях.