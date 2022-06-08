Украинские боевики при поддержке СБУ намерены распылить ядовитые вещества в Сумах

Украинская армия совместно с СБУ готовит провокацию в городе Сумы. Там они намерены распылить ядовитые вещества, обвинив в этом Россию, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Украинские боевики уже получили костюмы химзащиты, отметил он. Они также участвуют в тренировках по порядку действий при объявлении тревоги.
«По замыслу “киевских сценаристов”, по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области. После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества», — уточнил Мизинцев.
Данный «факт» зафиксирует Организация по запрещению химического оружия, добавил генерал-полковник. Впоследствии это планируется использовать против России, пишет RT. Мизинцев также напомнил, что РФ уничтожила все запасы в соответствии с заключенными договорами.