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Украинские боевики планируют обвинить российские войска в обстреле Змиевской ТЭС

Украинские боевики планируют обвинить российские войска в обстреле Змиевской ТЭС
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

Украинские боевики работают над очередной провокацией, направленной против российских сил. Они планируют обстрелять из артиллерии Змиевскую тепловую электростанцию (ТЭС), заявил глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Информацию о готовящейся провокации раскрыли сдавшиеся в плен сослуживцы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Разрушение объектов ТЭС оставит без электроэнергии мирных жителей Харьковской, Полтавской и Сумской областей, а также сотни объектов жизнеобеспечения, пишет URA.RU.

Еще одна провокация готовится в Северодонецке. Боевики заминировали емкости с химическими веществами на заводе «Азот», которые планируется взорвать при отступлении.

ВСУ Змиевская ТЭС минобороны рф
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