Еще одна провокация готовится в Северодонецке. Боевики заминировали емкости с химическими веществами на заводе «Азот», которые планируется взорвать при отступлении.

Информацию о готовящейся провокации раскрыли сдавшиеся в плен сослуживцы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Разрушение объектов ТЭС оставит без электроэнергии мирных жителей Харьковской, Полтавской и Сумской областей, а также сотни объектов жизнеобеспечения, пишет URA.RU .

Украинские боевики работают над очередной провокацией, направленной против российских сил. Они планируют обстрелять из артиллерии Змиевскую тепловую электростанцию (ТЭС), заявил глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.