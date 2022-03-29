Украинские боевики открыли огонь по населенному пункту Ясиноватая в ДНР

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка

из Мариуполя рассказала,

что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время

отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены

нацбатальона «Азов» (против них в РФ заведены уголовные дела) не выпускали

людей из подвалов и не давали им воды.