Украинские боевики открыли огонь по населенному пункту Ясиноватая в ДНР

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Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в
Донецкой Народной Республике. Всего националисты выпустили четыре снаряда
калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по
контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел был зафиксирован после 03:00 по московскому времени.
Об этом представительство написало в своем Telegram-канале.
«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных
формирований Украины по направлению: 06:20 — населенный пункт Авдеевка —
населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра», —
уточняется в сообщении.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала,
что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время
отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены
нацбатальона «Азов» (против них в РФ заведены уголовные дела) не выпускали
людей из подвалов и не давали им воды.