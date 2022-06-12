Украинские боевики открыли огонь по Донецку из РСЗО «Град»

Донецк вновь подвергся обстрелу со стороны украинских сил. Боевики выпустили по территории города 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
Снаряды попали по Кировскому району Донецка. Обстрел велся со стороны населенного пункта Водяное, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:50 — н.п. Водяное — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 “Град”», — уточняется в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. В настоящее время устанавливаются детали произошедшего, передает телеканал «360».