Украинские боевики открыли огонь по Донецку из РСЗО «Град»

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. В настоящее время устанавливаются детали произошедшего, передает телеканал «360» .

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:50 — н.п. Водяное — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 “Град”», — уточняется в сообщении.

Снаряды попали по Кировскому району Донецка. Обстрел велся со стороны населенного пункта Водяное, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донецк вновь подвергся обстрелу со стороны украинских сил. Боевики выпустили по территории города 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».