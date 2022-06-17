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Украинские боевики обстреляли город Васильевка в Запорожье

Украинские боевики обстреляли город Васильевка в Запорожье
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

Электрические сети пострадали в городе Васильевка в Запорожье в результате обстрела со стороны Украины. Об этом 17 июня заявили в военно-гражданской администрации (ВГА).

Осколки снарядов повредили жилую застройку и объекты социальной инфраструктуры. Электрические сети частично удалось восстановить, передает ТАСС.

«Имеются порывы на электросетях, частично восстановлено силами ВГА к вечеру. Осколками посекло и жилую застройку, и объекты социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Повреждения также получил участок автомобильной дороги Москва — Симферополь. По словам представителя ВГА, оболочка от снаряда находится прямо в асфальте.

ВСУ запорожье обстрел
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