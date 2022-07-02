Украинские боевики оборудовали опорный пункт в техническом лицее Харькова

Украинские силовики оборудовали опорный пункт в техническом лицее города Харьков, где также разместили бронетехнику. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Помимо бронетехники, ВСУ разместили в здании профильного учебного заведения артиллерию. Украинские силовики уже не в первый раз размещают вооружения на территории учебных заведений, тем самым используя мирных жителей в качестве «живого щита».
«В Харькове в техническом лицее № 173 (ул. Самаркандская) неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию», — подчеркнул Мизинцев.
Кроме того Мизинцев сообщил, что националисты оборудовали огневые позиции в многоквартирных жилых домах Константиновки. Украинские боевики разместили на детских площадках гаубицы и РЗСО.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВСУ несколько дней назад попытались обстрелять территорию республики. Он подчеркнул, что системы ПВО успешно перехватили все ракеты, пишет телеканал «360».