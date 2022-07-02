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Украинские боевики оборудовали опорный пункт в техническом лицее Харькова

Украинские боевики оборудовали опорный пункт в техническом лицее Харькова
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Украинские силовики оборудовали опорный пункт в техническом лицее города Харьков, где также разместили бронетехнику. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Помимо бронетехники, ВСУ разместили в здании профильного учебного заведения артиллерию. Украинские силовики уже не в первый раз размещают вооружения на территории учебных заведений, тем самым используя мирных жителей в качестве «живого щита».

«В Харькове в техническом лицее № 173 (ул. Самаркандская) неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию», — подчеркнул Мизинцев.

Кроме того Мизинцев сообщил, что националисты оборудовали огневые позиции в многоквартирных жилых домах Константиновки. Украинские боевики разместили на детских площадках гаубицы и РЗСО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВСУ несколько дней назад попытались обстрелять территорию республики. Он подчеркнул, что системы ПВО успешно перехватили все ракеты, пишет телеканал «360».

ВСУ мизинцев Минобороны опорные пункты харьков
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