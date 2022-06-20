Новости0

Украинские боевики оборудовали опорные пункты в пяти учебных заведениях Краматорска

Украинские боевики оборудовали опорные пункты в пяти учебных заведениях Краматорска
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Опорные пункты и склады боеприпасов украинских боевиков выявлены на территории двух училищ, одного лицея и двух школ в Краматорске. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На прилегающей к учебным заведениям территории развернуты артиллерия и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Внутри под предлогом безопасности удерживаются мирные жители.

«В густонаселенных районах Краматорска Донецкой Народной Республики в зданиях профессиональных училищ № 14 и № 28, лицея № 4, школ № 7 и № 12 подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом, местных жителей под предлогом обеспечения безопасности удерживают в учебных заведениях», — уточнил Мизинцев.

Боевики продолжают намеренно обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), провоцируя российские войска на ответный обстрел. Они целенаправленно рискуют жизнями мирного населения, чтобы затем обвинить РФ и силы ДНР в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры, заключил генерал.

ВСУ краматорск минобороны рф
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.