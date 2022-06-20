Украинские боевики оборудовали опорные пункты в пяти учебных заведениях Краматорска

Опорные пункты и склады боеприпасов украинских боевиков выявлены на территории двух училищ, одного лицея и двух школ в Краматорске. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
На прилегающей к учебным заведениям территории развернуты артиллерия и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Внутри под предлогом безопасности удерживаются мирные жители.
«В густонаселенных районах Краматорска Донецкой Народной Республики в зданиях профессиональных училищ № 14 и № 28, лицея № 4, школ № 7 и № 12 подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом, местных жителей под предлогом обеспечения безопасности удерживают в учебных заведениях», — уточнил Мизинцев.
Боевики продолжают намеренно обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), провоцируя российские войска на ответный обстрел. Они целенаправленно рискуют жизнями мирного населения, чтобы затем обвинить РФ и силы ДНР в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры, заключил генерал.