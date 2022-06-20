Украинские боевики оборудовали опорные пункты в пяти учебных заведениях Краматорска

«В густонаселенных районах Краматорска Донецкой Народной Республики в зданиях профессиональных училищ № 14 и № 28, лицея № 4, школ № 7 и № 12 подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом, местных жителей под предлогом обеспечения безопасности удерживают в учебных заведениях», — уточнил Мизинцев.