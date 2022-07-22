Украинские боевики начали похищать пророссийских граждан в Сумской области

«Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно», — заявил генерал-полковник.