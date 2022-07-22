Украинские боевики начали похищать пророссийских граждан в Сумской области

Боевики территориальной обороны Украины похищают жителей Сумской области, имеющих пророссийские взгляды. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Известно, что украинские боевики намеренно выискивают пророссийских граждан, в отношении которых применяют физическое насилие. По словам Мизинцева, они поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения. После этого ВСУ увозят мирных жителей в неизвестном направлении.
«Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно», — заявил генерал-полковник.
Мизинцев отметил особый цинизм Киева, который готов принести в жертву жизни собственных граждан. Этим украинские власти повторяют методы нацистов во времена Великой Отечественной войны.