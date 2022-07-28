Украинские беженцы вынудили немцев «молить» о введении чрезвычайного положения в Берлине

Берлинские власти негодуют из-за несправедливого распределения украинских беженцев. Дело дошло до того, что сенатор по социальным вопросам Катя Киппинг требует введения в столице Германии чрезвычайного положения, передала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Киппинг говорит, что все прочие федеральные земли в вопросе распределения беженцев «оставили столицу в одиночестве», и Берлин вынужден принимать намного больше украинцев, чем может. Сенатор уверена, что нынешняя обстановка настолько накалилась, что настало время вводить план действий в чрезвычайных ситуациях. Сейчас власти планируют поставить большую палатку на 900 спальных мест, которая пока находится в резерве на территории центра прибытия в Тегеле. Дополнительно в Берлине рассматривается вопрос об аренде общежитий.
Украинские беженцы уже привели к росту уровня безработицы в Германии. В первом месяце лета число безработных в ФРГ увеличилось на 133 тысячи с учетом сезонной корректировки, достигнув отметки в 2,4 млн.