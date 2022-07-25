Украинские беженцы разочаровались жизнью в Германии из-за равнодушия чиновников

Украинские беженцы массово покидают Германию из-за равнодушного отношения чиновников к их проблемам. Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, беженцам отказывают в некоторых выплатах.
В качестве примера издание приводит истории сразу нескольких украинских семей. По словам одной из беженок, прибывших в Штутгарт, сотрудники местного управления по делам иностранцев игнорировали ее электронные письма с просьбами о помощи. Не получив ответа, украинка решила самостоятельно арендовать жилье, воспользовавшись льготами от государства. Однако социальные власти не оплатили договор об аренде.
Проблемы у украинцев возникают и с получением разрешения на пребывание в Германии. Как утверждают немецкие журналисты, одна из беженок более двух месяцев ожидает ответа на запрос. Равнодушное отношение немецких чиновников вызвало разочарование у беженцев. Некоторые из них отмечают, что хотели бы покинуть страну, однако власти Германии отказываются оплатить им проезд домой.