Украинские беженцы пожаловались на трудности жизни в европейских странах

Беженцы из Украины жалуются на непростую ситуацию, сложившуюся на рынке труда в европейских странах, куда они перебрались. Об это рассказало РИА Новости со ссылкой на украинские источники.
Так, одна из украинских беженок рассказала, как она осталась без пособия в Италии и не сумела долго выдержать на низкооплачиваемой и тяжелой работе.
«Жилье бесплатное, три месяца также платили помощь в размере 300 евро на взрослого и 150 на ребенка. Но выплат уже нет, хозяева намекают, что пора бы уже и съехать. С работой же тут совсем плохо. Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по десять часов в день и с одним выходным в месяц. Поэтому надолго нас не хватило». — рассказала женщина.
Другая украинка рассказала, что в Италии можно устроиться на работу неофициально, но такого работника могут обмануть и не заплатить ему. Есть и случаи, когда хорошую должность буквально продают: посреднику платят до 500 евро, и тот рекомендует кандидата. На такой системе построено почти все, призналась беженка.
Напомним, по официальной информации, предоставленной Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с конца февраля по начало июля Украину покинуло около 8,8 млн человек.