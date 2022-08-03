Украинские беженцы пожаловались на трудности жизни в европейских странах

«Жилье бесплатное, три месяца также платили помощь в размере 300 евро на взрослого и 150 на ребенка. Но выплат уже нет, хозяева намекают, что пора бы уже и съехать. С работой же тут совсем плохо. Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по десять часов в день и с одним выходным в месяц. Поэтому надолго нас не хватило». — рассказала женщина.