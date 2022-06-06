Украинские беженцы попытались саботировать выселение из комфортных отелей в Болгарии

Переехавших в Болгарию украинских беженцев выселяют из комфортабельных отелей в палаточные городки. Недовольные переселенцы попытались саботировать этот процесс.
Капризное поведение украинцев вызвало возмущение у вице-премьера Калины Константиновой. Ее поддержал президент республики Румен Радев, призвав беженцев уважать порядки страны, передает «Российская газета».
Отмечается, что на фоне начала туристического сезона власти Болгарии выселяют украинцев из отелей. Их перевозят в палаточные городки с более скудными условиями проживания.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее цель — защита республик Донбасса от агрессии со стороны Киева.
О жизни на освобожденных территориях рассказала волонтер из Донецка Евгения Мартынова. Про возвращение к мирной жизни передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».