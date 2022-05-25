Украинские беженцы оказались в ловушке рабского труда на территории Польши

Украинские беженцы в Польше при трудоустройстве на работу сталкиваются с различными проблемами и даже штрафами. Об этом информирует издание «Страна».
По информации уполномоченного польского правительства по делам украинских беженцев Павла Шефернакера 100 тысяч трудоспособных украинцев смогли устроиться на работу в Польше. Однако в настойщий момент работы для всех не хватает, более того беженцы стали сталкиваться с урезанием зарплаты или ее задержкой.
«Зарплату то задерживают, то недоплачивают по 50-100-200 злотых. С жильем вообще ужасно: платили 450 злотых, а условий никаких, душ протекает, умывальники текут», — рассказала франковчанка Мария Слободян, которая работала на заводе по фасовке.
Историей о ловушке рабского труда на территории Польши поделилась еще одна беженка с Украины.
«Обещают много, пока работаешь. А работаешь тяжело, на рыбном заводе, в холоде и влажности. Пока работаешь, платят, чтобы не удрали. Когда уходишь, последнюю зарплату не отдают. Такая схема очень распространена сейчас в Польше», — рассказала она.
Ранее RT информировал, что в Ростовскую область с 21 на 22 мая приехали более 11,5 тыс. человек с Донбасса. Об этом рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по региону.