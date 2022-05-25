Украинские беженцы оказались в ловушке рабского труда на территории Польши

«Обещают много, пока работаешь. А работаешь тяжело, на рыбном заводе, в холоде и влажности. Пока работаешь, платят, чтобы не удрали. Когда уходишь, последнюю зарплату не отдают. Такая схема очень распространена сейчас в Польше», — рассказала она.