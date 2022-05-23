Украинские беженки требуют от властей Болгарии оплачивать им салоны красоты

Болгария решила сократить размер компенсации на питание и проживание украинских беженцев с 20 до 7,5 евро в сутки. Местные жители стали чаще жаловаться на приезжих, которые уже начали требовать оплачивать им походы по салонам красоты.
Сейчас украинским беженцам в Болгарии обеспечивают роскошные условия, размещая их в отелях на курортах страны. Им предоставляют трехразовое питание, в месяц на одного человека уходит около 613 евро. Минимальный размер заработной платы в стране при этом составляет всего 357 евро, рассказала в беседе с «Московским комсомольцем» жительница Софии по имени Наталья.
Однако беженцы все равно находят повод для недовольства. Некоторых не устраивает еда, а кто-то требует оплачивать им стилистов. На фоне этих событий власти Болгарии решили изменить условия содержания украинцев, уже в июне их могут перевезти из отелей в лагеря.
Случаи с непристойным поведением украинских переселенцев в последнее время участились. Так, недавно по всему миру прогремел скандал с 22-летней Софией Каркадым, которая за десять дней увела мужа приютившей ее жительницы Западного Йоркшира, передает Argumenti.ru.