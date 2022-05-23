Украинские беженки требуют от властей Болгарии оплачивать им салоны красоты

Сейчас украинским беженцам в Болгарии обеспечивают роскошные условия, размещая их в отелях на курортах страны. Им предоставляют трехразовое питание, в месяц на одного человека уходит около 613 евро. Минимальный размер заработной платы в стране при этом составляет всего 357 евро, рассказала в беседе с «Московским комсомольцем» жительница Софии по имени Наталья.