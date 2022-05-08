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    Украинские беженцы в Болгарии целыми пакетами выбрасывают еду, предоставленную им как соцпомощь

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинские беженцы в Болгарии целыми пакетами выбрасывают еду, предоставленную им как соцпомощь

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    pixabay.com

    Перебравшиеся в Болгарию украинские беженцы целыми пакетами выбрасывают еду, которую им предоставляют в качестве социальной помощи.

    Журналисты Федерального агентства новостей привели слова украинки, которая проживает в Болгарии. Она рассказала, что мусорные баки постоянно наполняются целыми контейнерами с едой, от которой отказываются украинские беженцы.

    На помойку выбрасывают овощи, полуфабрикаты и другие продукты. Как отметила женщина, можно было просто оставить еду тем, кому она нужнее, если так не нравится предложенный ассортимент.

    Ранее «Народные Новости» сообщали, что украинский беженец в Испании напал на уроженку России, которая предложила ему работу.

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