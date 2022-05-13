Украинские беженцы по пьяни приставали к полячкам и убили человека в Варшаве

Сбежавшие с Украины в Польшу мужчины под воздействием алкоголя начали приставать к девушкам на улице, однако это не понравилось одному из местных мужчин. Поляк заступился за соотечественниц, после чего украинцы зверски избили и зарезали местного жителя.