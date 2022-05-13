Украинские беженцы по пьяни приставали к полячкам и убили человека в Варшаве

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Сбежавшие с Украины в Польшу мужчины под воздействием алкоголя начали приставать к девушкам на улице, однако это не понравилось одному из местных мужчин. Поляк заступился за соотечественниц, после чего украинцы зверски избили и зарезали местного жителя.
Кадры обнародовали некоторые Telegram-каналы. Согласно информации источника, украинцы изрядно выпили и толпой начали приставать к девушке, на защиту которой подоспел мужчина.
После услышанных замечаний в свой адрес беженцы кинулись на поляка, после чего в ход пошло холодное оружие. Неравнодушный гражданин получил множество колото-резаных ран. По имеющейся информации, избитый украинцами мужчина умер в карете скорой помощи.
Остается неизвестным, удалось ли задержать нападавших. Во всех обстоятельствах смертельной драки предстоит разобраться польской полиции.