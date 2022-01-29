Украинская телеведущая поддержала Путина и вызвала нервную реакцию у соотечественников

Украинская телеведущая Снежана Егорова стала объектом критики для большого числа своих соотечественников после резонансного заявления о президенте РФ Владимире Путине.

На своей странице в Facebook телеведущая выложила ролик «США: история всемирных обманов». Сюжет корреспондента «России-1» Павла Зарубина представляет собой нарезку заявлений президента России Владимира Путина, а также американских и европейских высокопоставленных политиков по поводу геополитической ситуации. Вместе с видео Снежана Денисова опубликовала запись, в которой призналась в свой поддержке российского лидера.

«Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл в Украину! Иначе дети и внуки полицаев сожрут», – написала телеведущая.

Этот пост взорвал украинское медиапространство. Критика в адрес Денисовой посыпалась от самых разных людей. Простые пользователи социальных сетей обвинили соотечественницу в продажности и посоветовали ей перебраться в Россию. Не оценила громкое признание Снежаны Денисовой и ее собственная дочь – ведущая программы «Твой день» на канале «1+1» Анастасия Ровинская. В своем Instagram она осудила поступок матери, отметив, что подобными действиями она создает угрозу безопасности родных и близких. Впрочем, были и те, кто поддержал «мужественную женщину», передает «Царьград».

«Купленная марионетка», – выразил свою точку зрения Alexey Laukhin.

«Смелее всех мужиков-тузиков. Умная, смелая и мудрая женщина», – не согласился с предыдущим комментатором Ivan Androp.

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