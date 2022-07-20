Украинская певица Юлия Думанская похвасталась, как бросала камни в русских на Кипре

«Инстинктивно я начинаю брать камни и бросаю. И получаю такую массу удовольствия от этого. Мне очень сыграл на руку светофор. На светофоре был красный. Они стоят, флаги развеваются, сигналят. И я прямым попаданием в одну машину, во вторую. Они начинают открывать окна, показывать жесты. А меня это еще больше заводит», — рассказала Думанская.