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Украинская певица Юлия Думанская похвасталась, как бросала камни в русских на Кипре

Украинская певица Юлия Думанская похвасталась, как бросала камни в русских на Кипре
Prt scr youtube.com/ Юлія Думанська

Украинская певица Юлия Думанская в интервью для местного радио рассказала, что она бросала камнями в участников российского автопробега на Кипре, сообщает «Украина.ру».

Артистка, проживающая на данный момент на территории Кипра, сообщила, что ей доставляет дискомфорт большое количество людей, разговаривающих на русском языке. В этой связи Думанская «похвасталась», что в апреле текущего года она закидывала камнями участников акции в поддержку России во многих крупных городах острова.

По словам певицы, ее целью были автомашины с российским триколором.

«Инстинктивно я начинаю брать камни и бросаю. И получаю такую массу удовольствия от этого. Мне очень сыграл на руку светофор. На светофоре был красный. Они стоят, флаги развеваются, сигналят. И я прямым попаданием в одну машину, во вторую. Они начинают открывать окна, показывать жесты. А меня это еще больше заводит», — рассказала Думанская.

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