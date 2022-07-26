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Украинская певица Приходько высмеяла имя сына Тодоренко и Топалова

Украинская певица Приходько высмеяла имя сына Тодоренко и Топалова
Alexander Keltik/Russian Look/Globallookpress

Украинская певица Анастасия Приходько высмеяла имя сына телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова. Она считает, что мальчика нужно было назвать по-другому. 

Тодоренко и Топалов недавно стали родителями во второй раз и дали сыну необычное имя — Мир. Приходько заявила, что ребенка нужно было назвать советским женским именем.

«А чего не Даздраперма? Какая разница-то?! Мальчик или девочка», — написала певица в социальных сетях.

Она также раскритиковала знаменитостей за молчание о спецоперации. Она не поверила, что в семье Тодоренко и Топалова никто не поднимает тему политики. При этом сама Приходько говорит ужасные вещи про русских. Недавно певица прокляла всю нацию.

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RusNewsToday24
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