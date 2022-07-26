Украинская певица Приходько высмеяла имя сына Тодоренко и Топалова

Украинская певица Анастасия Приходько высмеяла имя сына телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова. Она считает, что мальчика нужно было назвать по-другому.
Тодоренко и Топалов недавно стали родителями во второй раз и дали сыну необычное имя — Мир. Приходько заявила, что ребенка нужно было назвать советским женским именем.
«А чего не Даздраперма? Какая разница-то?! Мальчик или девочка», — написала певица в социальных сетях.
Она также раскритиковала знаменитостей за молчание о спецоперации. Она не поверила, что в семье Тодоренко и Топалова никто не поднимает тему политики. При этом сама Приходько говорит ужасные вещи про русских. Недавно певица прокляла всю нацию.